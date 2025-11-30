日本時間11月26日、ドジャースの大谷翔平選手がオンラインで合同取材に応じた。終始リラックスした様子で語られた“らしさ”全開の発言が、ファンの間で大きな話題となっている。【写真】ど真ん中にヒット!自打球が股間を直撃した大谷翔平“大谷節”炸裂の合同取材「大谷選手は今月24日、自身のインスタグラムで《日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います》と綴り、来年3月の第6回WBC出場を表明しました。合同取材で