子どもが不登校になったとき、親がやってはいけないNG対応とは何か。不登校ひきこもり専門カウンセラーのそたろうさんは、「親が献身的だと問題が長引きやすい。お子さんをかえって追い込んでしまうので、注意が必要だ」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■「いいお母さん」だと不登校は長期化するお子さんが学校に行かなくなったとき、親御さんは「将来、この子が自立して