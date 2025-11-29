Image: Amazon 体が冷えがちな冬こそ。マッサージガンやストレッチポールなどなど、健康グッズって次々に新しいものが登場しますよね。選ぶ側も選択肢が多くて大変でしょう。僕もそれほど詳しいわけではありませんが、これだけは言えます。フォームローラーは、ガチです。 Photo: ヤマダユウス型 トリガーポイ