28日正午ごろ、東京・練馬区にある武蔵高等学校中学校で、中学生の男子生徒が友人にカッターナイフで切りつけられる事件がありました。捜査関係者によりますと28日正午ごろ、練馬区の私立武蔵高等学校中学校で、中学生の男子生徒がカッターナイフで切りつけられる事件がありました。男子生徒は友人に首を15センチほど切りつけられたとみられますが、意識はあり、軽傷だということです。中学生同士のトラブルという情報があり、警視