29日午前11時ごろ、兵庫県姫路市にある小中一貫の市立白鷺小中学校から「理科の実験中に黒い煙を吸った生徒が気分不良を訴えている」と119番があった。姫路市教育委員会や消防によると、生徒20人がのどの痛みや頭痛の症状で搬送された。うち2人は入院したが、全員軽症とみられる。市教委によると、中学2年に相当する8年生が理科の授業を受けていた。教員が生徒の前で硫酸などを使った実験をした際に煙が発生。生徒をいったん廊