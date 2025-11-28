11月28日、浜崎あゆみが自身のInstagramを更新。29日に中国・上海でおこなわれるアジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」が急遽中止になったことを明かした。「浜崎さんのアジアツアーは、4月8日の千葉からスタート、6月14日の香港公演から、舞台を海外に移していました。香港では11月26日に高層マンションで火災が発生、全7棟が燃え、死者・安否不明が300人以上という大災害となっています。火災