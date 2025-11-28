＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ初日◇27日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞相性の良さは今年も健在だった。本格参戦4年目の米ツアーを自己ワーストのポイントランキング24位で終えた古江彩佳が「68」で回り、首位と1打差の3位で滑り出した。この大会は2年ぶり6度目の出場だが、初出場だったルーキーイヤーの2019年から2年連続で2位に入り、21年が3位で、23年は4位。22位だった22年もオーバー