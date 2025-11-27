サイバー攻撃によるシステム障害が続いているアサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は２７日、東京都内で障害発生後、初めて記者会見を開き、１２月以降システムの復旧が進み、正常化が来年２月になるとの見通しを示した。また、顧客や従業員の氏名や住所、電話番号など約１９１万件の個人情報が流出した恐れがあることも明らかにした。勝木敦志社長は冒頭、「多くの関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけして、心よりおわ