Image: Sharkninja アメリカの小型家電メーカー、シャークニンジャ。Sharkというお掃除家電ブランドとNinjaとというキッチン家電ブランドを有する企業です。Sharkのお掃除家電は以前から日本展開していましたが、去年の2月にNinjaも正式に日本進出。まだ聞きなれないブランドですが、アメリカで小型キッチン家電シェアNo.1。そのNinjaのアイテムがAmazonブラックフライデーでセール中です！