アメリカの小型家電メーカー、シャークニンジャ。Sharkというお掃除家電ブランドとNinjaとというキッチン家電ブランドを有する企業です。Sharkのお掃除家電は以前から日本展開していましたが、去年の2月にNinjaも正式に日本進出。まだ聞きなれないブランドですが、アメリカで小型キッチン家電シェアNo.1。そのNinjaのアイテムがAmazonブラックフライデーでセール中です！

Ninja コードレスミキサー Blast Max 9,680円 Amazonで見る PR PR

Amazon限定のコードレスミキサーNinja Blast Max（アイボリークリーム色）が23％オフの9,680円。コードレスなのに、冷凍フルーツや氷も砕けるパワフルさがウリ。ボトル部分は持ち運び想定でハンドルつき。

充電してアウトドアに持っていけると言われると、キャンプ場でスムージー飲めるのいいなって思っちゃう。音がそこそこうるさいというレビューもあるので、早朝のキャンプ場でのスムージー作りはやめましょう。

私個人の話ですが、Ninjaのコーヒーメーカーを7年半使っており、壊れる気配もまったくない上、大容量でコーヒー淹れられる＆モード多めなところが（クラシック・リッチ・アイス・氷入れる想定のアイスなど）とても気に入っています。今後のために、コーヒーメーカーも日本展開してほしいなぁ。

