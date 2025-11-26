アメリカシェアNo1、小型キッチン家電の「Ninja」がブラックフライデーでセール中！
アメリカの小型家電メーカー、シャークニンジャ。Sharkというお掃除家電ブランドとNinjaとというキッチン家電ブランドを有する企業です。Sharkのお掃除家電は以前から日本展開していましたが、去年の2月にNinjaも正式に日本進出。まだ聞きなれないブランドですが、アメリカで小型キッチン家電シェアNo.1。そのNinjaのアイテムがAmazonブラックフライデーでセール中です！
Ninja コードレスミキサー Blast Max
9,680円
Amazonで見るPR
Amazon限定のコードレスミキサーNinja Blast Max（アイボリークリーム色）が23％オフの9,680円。コードレスなのに、冷凍フルーツや氷も砕けるパワフルさがウリ。ボトル部分は持ち運び想定でハンドルつき。
充電してアウトドアに持っていけると言われると、キャンプ場でスムージー飲めるのいいなって思っちゃう。音がそこそこうるさいというレビューもあるので、早朝のキャンプ場でのスムージー作りはやめましょう。
私個人の話ですが、Ninjaのコーヒーメーカーを7年半使っており、壊れる気配もまったくない上、大容量でコーヒー淹れられる＆モード多めなところが（クラシック・リッチ・アイス・氷入れる想定のアイスなど）とても気に入っています。今後のために、コーヒーメーカーも日本展開してほしいなぁ。
Source: Amazon
