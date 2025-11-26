セブン‐イレブンは11月25日から順次、『日本横断!ご当地スープ巡り』第2弾の3商品を発売している。『日本横断!ご当地スープ巡り』は、全国のご当地スープを3回に分けて展開する企画。第2弾では、北海道の人気スープカレー専門店「Suage」が監修したスープカレー、大阪名物“肉吸い”を生んだ老舗うどん店「千とせ」が監修したスープ、そして秋田の郷土料理･きりたんぽ鍋を再現したスープの3品を取りそろえる。〈販売ラインアップ(