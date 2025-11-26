25日午後6時ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する地震があり、巨大な岩に走行中の車がぶつかるなど被害がありました。今回の地震は、2016年に最大震度7を観測した熊本地震と関連があるとみられています。■落ちてきた岩は…重さ3トン25日夜、「news zero」は震度5強を観測した熊本県産山村へ。道路で見つけたのは巨大な落石。その近くには、フロント部分が大破した車が止まっています。落石で大破運転手「（Q：どんな状況？）仕