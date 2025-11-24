11月19日から24日まで公開されている舞台『カラフル―私の息子は“弁護士夫夫”です―』。描かれるのは実話を元にした、「息子からゲイだとカミングアウトされるも、その事実を受け入れることができなかった母親」という物語。【映像】“弁護士夫夫”南和行氏の結婚式の様子脚本を書いたのは、2011年に同性のパートナーと結婚式を挙げた南和行弁護士だ。自身の体験を元に、芝居の結婚式のシーンは、母親は着物ではなくスーツで