¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥Øー¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤È£Á£Ú¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü20:15¤Ë¥¢ー¥Ù¡¦¥ì¥ó¥¹¥È¥é¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Øー¥ì¥ó¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ù¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´¡¦¥áー¥ë¥Õ¥§¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë£Á£Ú¤Ï¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥êー¡¦¥Ñ¥¿¥Æ¥£