エールディヴィジ 25/26の第13節 ヘーレンフェインとＡＺの試合が、11月23日20:15にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはイブラヒム・サディク（FW）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。ヘーレンフェインのルーク・ブラウウェルス（MF）のアシストからディラン・ベンテ（FW）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

さらに40分ヘーレンフェインが追加点。オリバー・ブラユデ（MF）のアシストからヨリス・ファンオフェレーム（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＺは後半の頭から2人が交代。イブラヒム・サディク（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）に代わりワシム・ブジアネ（FW）、マチェイ・シン（MF）がピッチに入る。

65分、ＡＺが選手交代を行う。ミーズ・デウィット（DF）からマテオ・チャベス（MF）に交代した。

71分、ＡＺが選手交代を行う。マクシム・デッカー（DF）からレキンチオ・ゼフイク（FW）に交代した。

75分、ＡＺのレキンチオ・ゼフイク（FW）のアシストからトロイ・パロット（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

しかし、79分ヘーレンフェインに貴重な追加点が入る。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）のアシストからルーク・ブラウウェルス（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ヘーレンフェインが3-1で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは54分にサム・カーステン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-23 22:20:22 更新