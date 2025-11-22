ヴィッセル神戸は11月22日、天皇杯の決勝戦でFC町田ゼルビアと対戦。試合前にスターティングメンバーが発表された。神戸の先発11人は以下のとおり。GK１前川黛也DF24酒井高徳４山川哲史３マテウス・トゥーレル41永戸勝也MF ６扇原貴宏７井手口陽介24広瀬陸斗11武藤嘉紀FW９宮代大聖13佐々木大樹 控えメンバー）GK50オビ・パウエル・オビンナDF15本多勇喜31岩波拓也 MF２飯野七聖14汰木康也18井出遥也25鍬先祐弥