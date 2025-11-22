横浜市の山中竹春市長（資料写真）高市早苗首相の国会答弁に関する日中間のあつれきを巡り、横浜市の山中竹春市長は２１日の定例会見で、横浜と中国各都市との交流に影響が出ていることに言及し、「このような時こそ市民レベルの直接的な交流を続ける努力をしなければならない」と強調した。市によると、友好都市である上海市の民間団体が１２月に横浜市役所を訪問する方向で調整していたが、今月１９日に「再度調整する」と連