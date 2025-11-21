米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２０日（日本時間２１日）、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手と高橋光成投手（２８）がメジャー全３０球団にポスティングを申請したことが通達されたことを発表した。４５日間の交渉期間は米東部時間の２１日午前８時（日本時間午後１０時）にスタートし、同２６年１月４日午後５時（同５日午前７時）に終了する。ＭＬＢ公式サイトでも２人の争奪戦が本格的に始まる