サイバーセキュリティクラウドは３日ぶり反発。１９日取引終了後、パブリッククラウド環境フルマネージドセキュリティーサービス「ＣｌｏｕｄＦａｓｔｅｎｅｒ（クラウドファスナー）」が、アイリッジに導入されたと発表した。これにより、アイリッジにおいてＡＷＳ環境のセキュリティー運⽤における属⼈化を解消し、体制強化を実現することができたという。 （注）タイトル