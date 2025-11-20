MLBロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が11月16日、自身のInstagramを更新し、愛犬「カルロス」を紹介した。投稿では「僕の愛犬のカルロスです！」とつづり、保護施設で出会った時の動画や、現在の生活をともにする様子を披露。散歩や昼寝が好きだという愛犬への思いを、英語も交えて丁寧につづっている。 写真では、山本が黒のTシャツ姿でサングラスをかけ、カルロスを優しく抱きかかえながらプライベー