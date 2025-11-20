¡Ú¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎËå¡×1´¬¡Û 11·î20Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§792±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎËå¡×¤Î1´¬¤ò11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£ ËÜºî¤Ï¡Ö¤´¤¯¤Á¤å¤¦¡ª¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤ó¤Ñ¤ë»á¤È¤Õ¤¸¤·¤Þ¤Ú¥Ý»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡£¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Ç2025Ç¯4·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼ç¿Í¸ø¡¦Í¥²Û¤ÏÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î¹¸ÂÁ¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á½éÂÎ¸³¤Ï