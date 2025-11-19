【ロンドン＝横堀裕也】英国のダン・ジャービス安全保障担当閣外相は１８日、議会で演説し、「中国が議会や政府の機密情報にアクセスできる個人に近付こうと動いている」と述べ、議員らに警戒を呼びかけた。中国による政治介入とスパイ活動に対抗するための「行動計画」を策定したことも発表した。ジャービス氏は、英情報機関・国家保安部（ＭＩ５）が１８日、議会関係者に向けて中国のスパイ活動に関する警戒情報を発したこと