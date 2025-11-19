人気グループBTSのメンバー、JUNG KOOKの自宅に日本人女性が複数回侵入を試みたという通報を受け、警察が事実関係の確認に着手した。【画像】BTSメンバーに…日本人女性「悔しい」11月19日、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、50代の日本人女性A氏を住居侵入未遂の容疑で立件前調査していると明らかにした。A氏は11月12日から14日の間、ソウル龍山区にあるJUNG KOOKの自宅玄関のロック装置を複数回操作した疑いを受けている。A氏が