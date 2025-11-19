任天堂とソニーの業績が好調だ。従来、ゲーム機を販売する会社は、利益を犠牲にして最先端技術を盛り込んだハードを広く世間に行き渡らせ、ソフトウェアを売ってその分を取り返すというビジネスモデルだった。【画像】3期連続営業赤字という悪夢を見た任天堂が掘り当てた起死回生の一撃 しかし、今は稼ぎ方が変化し、新機種販売フェーズでも高い利益率を維持していることが特徴だ。高収益体質にな