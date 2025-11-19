【サンフランシスコ＝小林泰裕】米ＩＴ大手のグーグルとマイクロソフト（ＭＳ）は１８日、それぞれ最新のＡＩ（人工知能）技術を発表した。両社が強みとする検索サービスや業務用ソフトの利便性が向上すると強調しているが、ＡＩ開発への巨額投資が経営を圧迫しているとの懸念も強まっている。グーグルは１８日、最新のＡＩモデル「ジェミニ３」を開発し、同社のＡＩ検索サービス「ＡＩモード」に搭載すると発表した。これまで