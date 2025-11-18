大分市佐賀関で18日午後5時40分すぎ、住宅火災が発生し、現在も消火活動が続いています。消防によりますと、20棟以上の建物に燃え広がっていて、さらに近隣の山林まで延焼していて、消火のめどは立っていません。 【写真を見る】大分市佐賀関で大規模火災、山火事に発展か鎮火のめど立たず、20棟以上燃える現在も延焼中周辺住民に避難呼びかけ 18日午後5時43分ごろ、大分市佐賀関で「家が燃えている」と周辺住民から複数の