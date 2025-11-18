インフルエンザの家庭内感染の特徴とは? 家族の一人がインフルエンザに感染すると、同居する家族への二次感染リスクが高まります。まずは家庭内感染の実態と、特に高齢者がいる家庭で注意すべき理由を理解しておきましょう。 インフルエンザは家庭内でどれくらい感染しやすいのか インフルエンザは非常に感染力が強く、家族の一人が発症すると他の同居家族に広がりやすい感染症です。一般的には同居家族への二次感染率は20ʍ