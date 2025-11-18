岩手県盛岡市に、県内3園目のイシツブテといわタイプのポケモンたちをモチーフとした公園「イシツブテ公園 in もりおか」が、来年4月に開園することが発表された。【写真】足が生えたイシツブテ！イワンコも登場記者会見の様子『ポケットモンスター』をプロデュースする株式会社ポケモンは、2019年5月より連携協定を締結している岩手県の活性化を目的に、岩手県盛岡市に、いわて応援ポケモンのイシツブテといわタイプのポケ