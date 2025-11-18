日本ハムやヤクルトでプレーした元プロ野球選手の宮台康平氏（30）が、司法試験でストレート合格を果たし、SNSでは祝福と驚きの声が相次いでいる。宮台氏は東大出身の左腕として2017年に日本ハム入りし、引退後は法律事務所で働きながら東大法科大学院に進学。法科大学院、司法試験ともに初挑戦で合格をつかむ異例のキャリアを歩んでいる。 今回の知らせはSNSなどで一気に広がり、「東大出身の左腕がついに弁護士