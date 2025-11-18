冬のボーナスの支給が始まっているが、誰もが懐を暖かくできるわけではない。世知辛い明細を見て、ため息をつく人もいる。東京都の50代女性（医療・福祉・介護／年収250万円）に支給された冬のボーナスは、寸志と言える額だった。「5000円。夏のボーナスと一緒。去年とほぼ一緒。社保料で消えます」正社員ではないようで、税金を払えば実質的には手元には残らない金額だ。（文：篠原みつき）「職員の雇用を守るため」と自分を納得