沖縄県南城市の古謝景春市長沖縄県南城市の古謝景春市長が、市議会の議長宛てに辞職を申し出る書面を提出したことが17日、市への取材で分かった。古謝氏はセクハラ問題で9月に不信任決議を可決され市議会を解散。11月17日に不信任決議案が再び採決される見通しだった。市議会は同日、辞職願の扱いを協議する。今後、市長選が実施される見通し。市議会は9月、古謝氏への不信任決議を可決。これに対抗する形で古謝氏が議会を解散