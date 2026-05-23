“ゾンビたばこ”特に逮捕者が多いのは沖縄ＳＮＳ上で販売を持ちかけも 最近よく耳にする危険ドラッグ、“ゾンビたばこ”。今月、広島東洋カープに所属していた元プロ野球選手の羽月隆太郎被告に有罪判決が言い渡されるなど、摘発が相次いでいる。 【写真で見る】「違法やけど、誰かから買ったりしてパフパフ」ニコパフについて話す大阪・ミナミの若者たち 広がりをうかがわせるゾンビたばこ。中でも、とりわけ逮