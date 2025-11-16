◆ 今季は日本人コンビ活躍で5年ぶりポストシーズン進出シカゴ・カブスは今オフ、アジア市場からの投手補強を検討しているようだ。現地時間15日、MLB公式のジョーダン・バスティアン記者が報じている。昨季から今永昇太、鈴木誠也の2選手が所属し、今季開幕戦を東京で戦ったカブス。ジェド・ホイヤー編成本部長はラスベガスで行われたGM会議にて「30球団全てが日本人選手、韓国人選手を狙っているわけではない。多くの球団には