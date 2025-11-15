第104回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が11月15日、全国各地で開催。新たに６校が本大会への出場権を獲得した。宮崎決勝では、日章学園と宮崎日大が激突。一進一退の攻防が続くなかで、お互いにチャンスをモノにできず、スコアレスで時間が推移していく。そんななか、先手を取ったのは日章学園。後半22分、左サイドのロングスローに吉崎がヘディングで合わせてネットを揺らした。宮崎日大も速攻からチャンスを得るが