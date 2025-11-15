【選手権予選】６地区で代表校が決定！ 大津が県５連覇、矢板中央が宇都宮短大附との激闘制す、日章学園は４年連続V！ 初芝橋本、水口、浜松開誠館も全国舞台へ
第104回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が11月15日、全国各地で開催。新たに６校が本大会への出場権を獲得した。
宮崎決勝では、日章学園と宮崎日大が激突。一進一退の攻防が続くなかで、お互いにチャンスをモノにできず、スコアレスで時間が推移していく。そんななか、先手を取ったのは日章学園。後半22分、左サイドのロングスローに吉崎がヘディングで合わせてネットを揺らした。
宮崎日大も速攻からチャンスを得るが１点が遠く。日章学園はさらに40分、１年生エースの秋鷹が追加点を挙げて勝負あり。２−０で勝利した日章学園が４年連続19回目の選手権出場を決めた。
栃木予選は、矢板中央と宇都宮短大附が決勝で相まみえた。立ち上がりから主導権を握った矢板中央が、前半11分に先制。ロングスローの流れから金子がゴールに押し込んだ。それでも、すぐさま宇都宮短大附が反撃。同14分、右サイドで得たFKのクロスに児島が合わせて同点に追いつく。
そして前半32分、またしてもロングスローから金子が決めて、矢板中央が勝ち越しに成功。宇都宮短大附は後半、押し込まれる展開のなかで粘り強く守るが、攻撃では思うように好機を作れず。２−１で勝ち切った矢板中央が３年連続15回目の頂点に輝いた。
熊本のファイナルでは、大津とルーテル学院が対戦。５連覇を目ざす王者・大津が序盤から攻勢を強めると、前半25分に華麗なワンタッチでの繋ぎから、最終ラインの背後に抜け出した山下が右足でゴールに流し込み、先に得点を奪う。ルーテル学院は終盤に猛攻も、相手の堅守を崩しきれず。１点リードを最後まで守り抜いた大津が１−０で勝利し、５年連続22回目の本大会行きを飾った。
大会連覇を目ざす近大和歌山と２年ぶりの優勝を狙う初芝橋本が火花を散らした和歌山決勝は、前半５分に初芝橋本が幸先よく先制。キャプテンの西が強烈なミドルを突き刺した。後半37分にも、右サイドからのクロスに金森が頭で合わせて追加点。近大和歌山も諦めずに相手ゴールを目ざすが、最後までネットを揺らせず。２−０と快勝した初芝橋本が２年ぶり18回目となる本大会への切符を手にした。
そのほかの予選会場では、水口（滋賀）、浜松開誠館（静岡）がそれぞれ決勝を制し、全国の舞台に駒を進めた。
［11月15日の予選決勝結果］
栃木：矢板中央 ２−１ 宇都宮短大附
静岡：浜松開誠館 ０(５PK４)０ 藤枝東
滋賀：水口 ０(３PK０)０ 比叡山
和歌山：初芝橋本 ２−０ 近大和歌山
宮崎：日章学園 ２−０ 宮崎日大
熊本：大津 １−０ ルーテル学院
11月15日終了時点で本大会出場を決めているのは38校で、翌16日には群馬、埼玉、千葉、東京、広島、山口、大分、鹿児島で代表校が決定。本大会は今年も12月28日に開幕、１月12日に国立競技場で決勝戦が開催される。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
