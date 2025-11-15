【選手権予選】６地区で代表校が決定！ 大津が県５連覇、矢板中央が宇都宮短大附との激闘制す、日章学園は４年連続V！ 初芝橋本、水口、浜松開誠館も全国舞台へ

【選手権予選】６地区で代表校が決定！ 大津が県５連覇、矢板中央が宇都宮短大附との激闘制す、日章学園は４年連続V！ 初芝橋本、水口、浜松開誠館も全国舞台へ