11日に結婚を発表した「Perfume」のあ〜ちゃん（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。婚姻届の証人はメンバーののっち（37）とかしゆか（36）だったと明かした。11日、一般男性と結婚したことを自身のインスタグラムで発表したあ〜ちゃん。この日の投稿で「証人は、2人がしてくれました」とし婚姻届を持つ自身の両脇で、かしゆかとのっちが優しく微笑んでいる3ショットを披露した。婚姻届の「証人」の欄にはそれぞれの