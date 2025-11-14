花巻東（岩手）の古城大翔主将（2年）は、先輩・大谷のMVP受賞に刺激をもらった。「野球をやっている人の本当に英というか、世界一のプレーヤーだと思う。自分たちにとって目標の選手、憧れの選手。本当にヒーロー」と話した。チームは秋季東北大会で優勝を飾り、明治神宮大会出場を決めた。15日に初戦を迎えるだけに、古城は「翔平さんがMVPを受賞して、その勢いに乗って、自分たちも明日勝てれば。とにかく勝つことを第一に