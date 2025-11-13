立憲民主党の辻元清美参院議員（65）が、13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大量の迷惑メール被害に遭ったことを明らかにした。 【写真】“盟友”蓮舫氏とハグする辻元清美氏 辻元氏は「杉尾さんや田島さんをはじめ、立憲の議員が被害を受けている『大量迷惑メール』。うちにも来ました。昨日から今朝にかけて、誹謗中傷を含む20000件以上の迷惑メールが送りつけられています」と報告した。