カーリットが続急伸し１９９１年６月以来約３４年５カ月ぶりの高値をつけている。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３１億円から３５億円（前期比１４．９％増）へ、純利益を２７億円から２８億５０００万円（同１０．９％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３６円から３８円（前期３６円）へ引き上げており、これを好感した買いが入っている。 売上高は３９０億円から