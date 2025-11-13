オリオールズのエライアスＧＭが１２日（日本時間１３日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催中のＧＭ会議で、オ軍からＦＡとなっている菅野智之投手（３６）について、再契約の意向があることを明かした。同ＧＭは「彼はここメジャーで通用することを証明したと思うし、彼と再び話をすることを楽しみにしている。我々は彼との交渉のアポイントを得たいと願っている」と前向きな姿勢を示した。菅野はメジャー１年目の今季３０試合