○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １０：３０日・５年物利付国債の入札 １６：００英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １６：００英・鉱工業生産 １６：００英・製造業生産指数 １６：００英・商品貿易収支