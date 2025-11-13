１３日の主なマーケットイベント １３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２２：３０ 米・消費者物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，戸田建<1860>，大和ハウス<1925>，明治ＨＤ<2269>，博報堂ＤＹ<2433>，キオクシアＨＤ<285A>，マツキヨココ<3088>，三越伊勢丹<3099>，すかいらーく<3197>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，レゾナック<4004>，ロート<4527>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，楽天Ｇ<4755>，三浦工<6005>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，Ｊエレベータ<6544>，横浜ＦＧ<7186>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，東建物<8804>，小田急<9007>，西武ＨＤ<9024>，センコーＨＤ<9069>，上組<9364>，ＧＭＯ<9449>，ニトリＨＤ<9843>，スズケン<9987>ほか

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズ，ウォルト・ディズニー，騰訊控股（テンセント）ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS