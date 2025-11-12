スポニチスポニチアネックス

少年忍者が11月30日で活動終了、STARTO社が発表「個々の活動を…」

  • STARTO社が12日、ジュニアの16人組「少年忍者」について発表した
  • 今月30日で活動を終了し、今後、メンバーは個人の活動に専念すると報告
  • 「未来をともに描き、個々の活動を」などと事務所としての方針をつづった

◆STARTO社ジュニアの「少年忍者」が11月末で活動終了

より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため

