STARTO ENTERTAINMENT エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 少年忍者が11月30日で活動終了、STARTO社が発表「個々の活動を…」 2025年11月12日 21時15分 ざっくり言うと STARTO社が12日、ジュニアの16人組「少年忍者」について発表した 今月30日で活動を終了し、今後、メンバーは個人の活動に専念すると報告 「未来をともに描き、個々の活動を」などと事務所としての方針をつづった ◆STARTO社ジュニアの「少年忍者」が11月末で活動終了 より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため jr-official.starto.jp