【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜の歌唱シーンをプラネタリウムで体感できる『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』。11月28日より東京・福岡・神戸、3都市のプラネタリウムで順次上映が決定した同イベントのグッズ詳細が発表となり、併せて中森明菜コメント入りのトレーラー映像も公開された。 ■80年代に出演した音楽番組出演シーンをレストアしてブロマイド化 1983年から