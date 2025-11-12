『中森明菜ザ・ステージ・プラネタリウム』グッズにブロマイド登場！本人コメント入りトレーラー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜の歌唱シーンをプラネタリウムで体感できる『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』。11月28日より東京・福岡・神戸、3都市のプラネタリウムで順次上映が決定した同イベントのグッズ詳細が発表となり、併せて中森明菜コメント入りのトレーラー映像も公開された。

■80年代に出演した音楽番組出演シーンをレストアしてブロマイド化

1983年から1988年の6年連続出場した『NHK紅白歌合戦』から抜粋した画像をレストアし、アクスタとして販売されることが決定。『紅白歌合戦』でしか観られなかった超貴重な衣装姿のアクスタをぜひチェックしよう。また、「アクリルスタンド・コンプリートセット」購入者には、ステッカーシートが同封される。

そして、80年代に出演したNHKの音楽番組（『レッツゴーヤング』『ヤングスタジオ101』等）出演時のシーンをレストアし、ブロマイド化。各3枚入りのブロマイド商品を、4種のバリエーションにて発売する。さらに、「ブロマイド・コンプリートセット」（上記「春夏秋冬」をセットにした全12枚の商品）も登場。コンプリートセットには、特典ブロマイド1枚付き（ランダム封入）。特典ブロマイドの種類は全4種類（「サザン・ウインド」「DREAMING」「セカンド・ラブ」「北ウイング」）となっている。各グッズの詳細については、専用ページで確認を。

なお、グッズは11月28日より、コニカミノルタプラネタリアTOKYO（東京会場）で販売。福岡会場、神戸会場での販売予定ない。

さらに、コニカミノルタプラネタリウム特設WEBページおよび中森明菜公式YouTubeにて、『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』トレーラー映像を公開した。中森明菜本人の、貴重な肉声による告知コメント入りとなっている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

Blu-ray＆DVD『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」』

