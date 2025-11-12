パキスタンの首都で11日、車が爆発し、少なくとも12人が死亡しました。自爆テロとみられています。地元メディアによりますと、パキスタンの首都イスラマバードの裁判所の前で11日、車が爆発しました。当局は自爆テロとみていて、この爆発でこれまでに少なくとも12人が死亡し、36人がけがをしています。犯人は当初、裁判所の敷地内への侵入を試みたものの、失敗したため、敷地外の警察車両の近くで爆発させたということです。パキス