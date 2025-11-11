本気のキャンピング仕様！2025年10月3日、トヨタのポーランド法人は、現地で開催されたキャンピングカー見本市にて、新型キャンピングモデル「プロエース ヴァーソ タヌキ」を発表しました。装備や内装の充実ぶりに対して、多くのユーザーから関心の声が寄せられています。その名もタヌキ！【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「”スライドドア”ワゴン」です！ 画像で見る（77枚）プロエースシリーズは、シトロエンやプ