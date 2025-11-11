ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「ポケパーク」来年開業で注意事項を発表 階段を上れない人など入場… よみうりランド ポケモン 時事ニュース オリコンニュース 「ポケパーク」来年開業で注意事項を発表 階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ポケットモンスター」初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」 2026年2月5日の開業が決定し、入場制限に関する注意事項も発表された ポケモンフォレストについては110段の階段を上れない人などは入場できない ◆屋外常設施設「ポケパーク カントー」の注意事項が発表へ みなさまの安全と健康を守るため、以下の入場制限を設けております www.pokepark-kanto.co.jp 記事を読む おすすめ記事 なでしこジャパン、“外国人監督”のSB起用法に疑問の声…“日本の宝”のベンチ起用にも不信感 2025年10月30日 20時28分 【有楽町マルイ】ROSIER by Her lip toとHer lip to BEAUTYが初の常設併設店をオープン 2025年11月6日 9時0分 「新スタジアム予定通り2028年の完成目指す」 モンテディオ山形相田社長が考え示す 2025年11月5日 18時32分