山形県米沢市で11日朝早く、散歩中の75歳の男性がクマ1頭に襲われ、顔などにけがをしました。命に別条はないということです。警察によりますと、11日午前5時10分ごろ、米沢市李山で市内に住む75歳の男性が散歩をしていたところ、体長およそ80センチのクマ1頭と遭遇し、襲われました。男性は顔と肩を引っかかれ、けがをしました。男性は襲われた後、自力で帰宅。110番通報した後、病院に搬送されました。命に別条はないということす