ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 河村隆一が喉の不調で3公演で中止・延期 2022年に静脈瘤の除去手術 河村隆一 歌手・アーティスト 謝罪 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 河村隆一が喉の不調で3公演で中止・延期 2022年に静脈瘤の除去手術 2025年11月10日 18時12分 リンクをコピーする ロックバンド「LUNASEA」のボーカル・RYUICHIこと、歌手の河村隆一（55）の公式サイトが10日に更新され、喉の不調のため「NoMic,OneSpeakerConcertatChurchTour2025-2026hase.03」の3公演を中止・延期することを発表した。「いつも河村隆一を応援いただきまして、ありがとうございます」とし、「開催を予定しておりました『RyuichiKawamuraPresentsNoMic,OneSpeakerConcertatChurchTo ◆河村隆一、喉の不調で3公演で中止・延期 【No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03】11/14(金)茨城・11/18(火),19(水)神奈川公演延期のお知らせ kawamura-fc.com/ 記事を読む おすすめ記事 「終盤だけど優勝できてうれしい」 杉浦悠太が今季初Vで米ツアーへ弾み 2025年11月9日 14時18分 ルヴァン杯制覇から中2日の広島、DF佐々木翔が退場もACLE3試合ぶり白星 2025年11月4日 20時55分 小柳ルミ子、“息子＆娘”と3ショット「とっても華やか〜」「美男美女ファミリー」 2025年11月6日 7時0分 粗品が暴露、活動休止中フワちゃんへ「元気？」DM送信→写真での返信に驚き「準備してたんや」 2025年11月8日 12時14分 後藤啓介、北野颯太、小久保玲央ブライアンの3選手を初招集した森保監督「常に可能性のある選手は招集していく」 2025年11月6日 15時8分